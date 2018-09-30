قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن عشاق شركة "أبل" العالمية أصبحوا أقرب لطائفة دينية، وبحسب "بي بي سي" وتحليلها للموقع تقول إن مشاهد افتتاح أي متاجر لـ"أبل" تبدو أقرب لاجتماعات الصلاة في مذاهب وديانات أخرى، وأن الصراخ وافتراش الأرض يشبه الطقوس الدينية في مذاهب ومعتقدات أخرى.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن "الناس تأتي من مسافات طويلة جدًا وتنتظر، سواء كانت شركة آبل لديها أشياء جديدة أو لا، رخيصة أو غالية، ولكن الناس يأتون كنوع من العشق للشركة"، وقالت "بي بي سي" إن هؤلاء الأشخاص يعشقون الشركة إلى حد "العبادة" بحسب وصف الإذاعة البريطانية.

وأوضح المسلماني، أن خٌطب ستيف جوبز، مؤسس شركة آبل، تبدو كمواعظ أو أبعاد أخلاقية، ويبدو كالمسيح لتلك الطائفة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك موقع أمريكي وصف "آبل" بأنها طائفة دينية لها معبدها وهو متجرها، ومسيحها وهو ستيف جوبز، موضحًا أن "كلام بي بي سي مثير للنقاش وهو غير صحيح، وهؤلاء مجرد جمهور عاشقين للتكنولوجيا والتقاليع الجديدة، وينتظرون دائمًا الأحدث، وذلك يحدث مع كل الشركات المنافسة".

وتابع أن "الموضوع ليس فيه ديانة أو غيره، ولكن النزعة الاستهلاكية للناس هي التي تحركهم تجاه أي سلع جديدة تنتجها آبل أو غيرها".