"مدكور": حذفنا 1.2 مليون مستفيد وهمي من البطاقات التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن البطاقات التموينية كانت تتسبب في إهدار المليارات من المال العام، بسبب وجود بعض الوهميين الموجودين على قواعد البيانات، وبالتالي يتم صرف دعم لهم، مؤكدًا أن الوزارة قضت تمامًا على وجود الوفيات بالبطاقات التموينية.

وتابع "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الأحد، أن الوزارة حذفت 1.2 مليون مستفيد وهمي من البطاقات التموينية، ووضعت قاعدة بيانات مبدئية في الأول من أغسطس على موقع دعم مصر، وناشدوا المواطنين بتصحيح البيانات ليتم حذف كل المستفيدين الوهميين، وكانت استجابة المواطنين ضعيفة للغاية.

وأضاف مدكور: "بدأنا ننزل المناشدات على بون الخبز، ليتم تحديث البيانات، إحنا هدفنا إننا منظلمش أي مواطن"، مشيرًا إلى أن الوزارة وصلت إلى ما يقرب من 1.5 مليون بطاقة عليها من 6 إلى 9 مليون مستفيد وهمي.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن خلال تصريحات سابقة أن أخر موعد لتحديث البطاقات التموينية هو 8 نوفمبر المقبل، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع المواطنين أصحاب البيانات الخاطئة.