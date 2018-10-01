"دعم مصر": أنباء صراع الائتلاف و"مستقبل وطن" شائعات

كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، حقيقة وجود صراع بين الائتلاف وحزب مستقبل وطن على رئاسة اللجان البرلمانية، موضحًا أن ما أثير من تصريحات بخصوص تلك الواقعة شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن دعم مصر هو ائتلاف برلماني يتكون من مجموعة أحزاب بالإضافة لعدد من النواب المستقلين، كما أن مستقبل وطن هو أحد المكونات الهامة داخل الائتلاف، مستنكرًا الشائعات: "مينفعش حد ينافس نفسه".

وأشار إلى أن الصراع لن يكون على من يتولى منصب أو قيادة لجنة، وإنما على إكمال البرلمان دوره لتمرير الدولة المصرية إلى منطقة أفضل، "ماعندناش رفاهية الصراعات"، على حد قوله.