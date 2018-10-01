قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن 15 ألف مهندس وعامل وفني عملوا على مدار الساعة في حقل ظهر دون الحصول على إجازات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم يب"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "دي إم سي"، أن عدد الشركات العاملة بالمشروع فاقت 150 شركة بين محلية وقطاع خاص وعالمية.

وتابع الملا، أن نسبة الشركات المحلية العاملة بالمشروع تتراوح حصتها من المشروع بين 35% إلى 40% مثل بتروجيت وإنبي.

وأوضح وزير البترول، أن جميع الشركات العالمية تتابع كيف وضعنا معايير جديدة للمشروع وانتهينا منه في وقت سريع وبحرفية شديدة.

وأشار الملا، إلى أن الوزارة تعمل بحقل ظهر على مراحل متتالية، و"لما فتحنا المشروع في أول مراحل الضخ كنا ننتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في بداية العام والآن ننتج 2 مليار قدم مكعب".