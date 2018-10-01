وكالة إيرانية: الحرس الثوري استهدف "مهاجمي الأحواز" بصواريخ باليستية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن القوة "الجو فضائیة" التابعة للحرس الثوري استهدفت فجر الیوم الاثنین بعدة صواریخ بالیستیة "أرض - أرض" مقر من قالت إنهم قادة جریمة الأحواز الإرهابیة في شرق الفرات، ما أسفر عن مصرع عدد كبیر من "الإرهابیین التكفیریین"، فيما أكدت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الهجوم وقع بشرق الفرات في سوريا.

واستهدف "اعتداء إرهابي" صباح السبت الماضي، عرضا عسكريا في مدينة الأحواز في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني.

وقال التلفزيون إن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا نظم في اليوم الوطني للقوات المسلحة، نفذته "مجموعة" من المهاجمين المجهولين، بدون أن يضيف أي تفاصيل.