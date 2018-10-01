السيسي يفتتح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من وزراء التعليم العرب وطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشارك في الملتقى 5 دول عربية هي "السعودية - البحرين- الإمارات - الكويت - الأردن"، فيما تستمر فعاليات المؤتمر من 1 حتى 4 من أكتوبر الجاري.

وتتضمن فعاليات الملتقى انطلاق بطولة كرة قدم لطلاب المدارس الفكرية على مستوى الوطن العربي، وورش عمل عن تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وطرق التعامل معهم إضافة لعروض فنية ثقافية ترفيهية ومجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل.

ويهدف الملتقى إلى إبراز مواهب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس مصر والدول العربية في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لدمج طلاب التربية الخاصة وتلبية احتياجاتهم لتنمية مواهبهم.

ويتاح لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة وعرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب.