زوجة الأب قتلت "فرحة" لتعلق والدها بها في سوهاج

قررت قتل ابنة زوجها "فرحة" التي لا تفارق حضن والدها، وعقدت العزم وبيتت النية واتخذت قرار الموت وانفردت بالصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات داخل المنزل في غياب الزوج لتنهال عليها بالضرب وتكسر ذراعها ولم تتركها إلا بعد أن فارقت الحياة، ولم ترحم بكاء الصغيرة وتوسلاتها لتتوقف عن تعذيبها، وعندما حضر الأب اقنعته أن ابنته سقط من أعلي أريكة بالمنزل أثناء لهوها وصدق الأب رواية زوجته لكن رجال المباحث لم يقتنعوا بذلك.

وحاصروا زوجة الأب فانهارت واعترفت بإنها قتلتها بسبب غيرتها منها لتعلق والدها بها، وتم عرض المتهمة على النيابة فأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام تفيد بوصول الطفلة "فرحة ياسر محمد أحمد"، 4 سنوات، وتقيم بناحية الصفيحة دائرة المركز، جثة هامدة أثر إصابتها بكسر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال والدها ياسر محمد أحمد عامر، 34 عامًا، عامل ويقيم بالناحية ذاتها، قرر بأنه أثناء لهو نجلته أعلى أريكة بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدى لإصابتها بكسر بالذراع الأيسر.

حرر محضر بالواقعة برقم 3820 إداري مركز شرطة طهطا، وبتوقيع الكشف الطبي على الضحية بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث قاده العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع العميد طارق عيسي، رئيس فرع الأمن العام، وضباط مباحث مركز طهطا لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة "نادية. م. ك" 29 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالناحية ذاتها، "زوجة والد المجني عليها"، وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بالاعتداء عليها بالضرب مما أدى لمقتلها، بسبب الغيرة من ارتباط والدها بها، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.