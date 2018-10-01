ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 شخصا.. وجاكرتا تطلب مساعدة دولية

طلبت الحكومة الإندونيسية، الاثنين، مساعدة دولية في أعقاب زلزال تبعه تسونامي في كارثة أسفرت عن مقتل 832 شخصًا على الأقل، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات.

وقال توم ليمبونج، المسؤول الحكومي في تغريدة على موقع تويتر، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، "سمح لنا بقبول مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الكارثة"، ودعا الراغبين في تقديم المساعدة إلى الاتصال به مباشرة عبر حسابه أو بالبريد الالكتروني، ويخشى المسؤولون ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير في الأيام المقبلة ويستعدّون للأسوأ.

من جهة أخرى، قام متطوعون إندونيسيون في بوبويا على التلال المطلة على مدينة بالو الساحلية المدمرة، بحفر قبور لأكثر من ألف شخص. وقد تلقوا تعليمات بالاستعداد لدفن 1300 شخص، وتبذل السلطات الإندونيسية جهودا شاقة لمنع انتشار أي مرض بسبب تحلل الجثث وأعلنت حالة طوارئ لأكثر من 14 يوما.

وفي جاكرتا، أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين أن نحو 1200 سجينا فروا من ثلاثة سجون في إندونيسيا، مستغلين فرصة الزلزال الذي ضرب جزيرة سيليبيس، وأوضح مسؤول في وزارة العدل سري بوغوه أوتامي أن هؤلاء السجناء وجدوا وسيلة للفرار من السجون التي تضم عددا من المعتقلين يفوق طاقتها في بالو ودونغالا، وأضاف لوكالة فرانس برس "إنني واثق من أنهم هربوا لأنهم كانوا يخشون أن يتضرروا بالزلزال، إنها بالتأكيد مسألة حياة أو موت بالنسبة للسجناء".