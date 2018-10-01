أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها بمقتل 20 من ميليشيات الحوثي في اشتباكات داخلية بين أنصار عبد الملك الحوثي وأنصار محمد عبدالعظيم الحوثي.