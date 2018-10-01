"زايد" تكلف قيادات "الصحة" بالسفر لمتابعة "مبادرة الرئيس" في المحافظات

قالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت عدداً من قيادات الوزارة وقيادات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالسفر لمتابعة تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن تكليفات الوزيرة شملت توزيع قيادات الوزارة على المحافظات التسعة التي تشملها المرحلة الأولي من الفحص، وهى كلاً من الإسكندرية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.

وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة تفتح خط اتصال مباشر مع غرفة عمليات متابعة سير عمل المبادرة، فضلاً عن قيادات الوزارة في كل محافظة، بهدف تذليل أية صعوبات قد تواجه انطلاق المبادرة الرئاسية بما يضمن نجاحها.

وتستهدف المرحلة الأولي من المسح 17 مليون مواطن متواجدين في المحافظات التسعة للمسح، وتجري لهم الفحوصات وصرف العلاج لهم بالمجان.