زار مجدي عبدالعزيز أمين عام جامعة الأزهر، مستشفى الزهراء الجامعي لتفقد حالة الطالبة هدير محمد شاكر، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة للبنات بالقاهرة، والتي كانت تعرضت لحادث تصادم أثناء عبورها الطريق في أحد شوارع مدينة نصر.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تم نقل الطالبة على الفور إلى مستشفى التأمين الصحي، ثم إلى مستشفى الزهراء الجامعي.

من جانبها، أفادت الدكتوره دعاء المنيري، مدرس مساعد الرعاية المركزة، بأن الطالبة حالتها تحسنت، مشيرة إلى أن نسبة الوعى لديها تحسنت.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قام أول أمس بزيارة الطالبة هدير بمستشفى الزهراء الجامعي للاطمئنان عليها.