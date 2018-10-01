أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الاثنين الموافـق 1 / 10 / 2018 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان ، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً ، ويهدف إلى رفع الوعى حول الحاجة إلى سكن بأسعار مناسبة للجميع فى المناطق الحضرية والريفية .

ومن أهم مؤشرات نشرة الإسكان فى مصرعام 2016/2017 الآتى:

- بلــغ إجمــالــى عـــدد الوحـــدات السكنيــــة المنفذة 317.2 ألف وحـدة عام 2016/2017 باستثمـارات قدرهــا 91.8 مليـــار جنيـــــه مقابـــــل 263.5 ألف وحدة عام 2015/2016 باستثمارات قدرها 43.5 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 20.4 ٪ والاستثمارات قدرها 111٪ . - جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 186.2 ألف وحدة بنسبة قدرها 58.7٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 96 ألف وحدة بنسبة قدرها 30.2٪ ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 25.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 8٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 9.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.1٪ من الإجمالى العام .

أولا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام ):

- تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2016/2017 بنسبة 31.7٪ من الاجمالى العام مقابل 95.8 ألف وحدة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 5٪ .

- جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 98.1 ألف وحدة بنسبة 97.6٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 2.1 ألف وحدة بنسبة 2.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 275 وحدة بنسبة 0.3٪.

- جـاءت محافظــة القاهـرة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 20.5 ألـف وحــدة بنسبـة 20.4٪ يليهـا محافظـة الجيـزة بعدد 17.4 ألف وحدة بنسبة 17.3٪ ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 35 وحدة بنسبة 0.03٪ من إجمالى القطاعين . ثانيا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص :

- تم تنفيذ عدد 216.6 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2016/2017 بنسبة 68.3٪ من الاجمالى العام مقابل 167.7 ألف وحدة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 29.1٪ .

- جاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 93.8 ألف وحدة بنسبة 43.3٪ يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 88.1 ألف وحدة بنسبة 40.7٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 11.5٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 9.7 ألف وحدة بنسبة 4.5٪ من إجمالى القطاع الخاص .

- جــاءت محافظــة الغربيــة فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 35.1 ألف وحدة بنسبة 16.2٪ يليها محافظة المنوفية بعدد 33.9 ألف وحدة بنسبة 15.6٪ ومحافظة الدقهلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 240 وحدة بنسبة قدرها 0.1٪ من إجمالى القطاع الخاص .

· مشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )

- بلـغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة ) 36.4 ألف وحدة عام 2016/2017 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 3.8 ألف وحدة بنسبة 10.4٪ ، مديريات الإسكان 4.7 ألف وحدة بنسبة 12.8٪ ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 27.9 ألف وحدة بنسبة 76.8٪ ، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الشرقيـة حيـث بلغت 6.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 17.7٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة السويس 24 وحــدة بنسبة 0.1٪ من الإجمالى .

·مشروع إسكان دار مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 1.8 ألف وحدة عام 2016 /2017 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 456 وحـدة بنسبة 25.3٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 168 وحدة بنسبة 9.3٪ من الإجمالى​