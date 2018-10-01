كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بكل مركز ومدينة وتذليل كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام التنفيذ لتوصيل الخدمة الى الأهالى فى أسرع وقت طبقاً للجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال وذلك فى إطار خطة الأرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع رئيس مركز ومدينة أبو كبير أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالمدينة موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسى للغاز الطبيعى المغذى للمدينة بدءاً من طريق أبو حماد – أبو كبير بطول 10700 م2 , و الانتهاء من تنفيذ العدد الكامل للعاديات بإجمالى 7 عديات على الطريق المذكور على الترع والمصارف المتعارضة مع خط الغاز, وتم الانتهاء من اعمال التركيبات الداخلية للعملاء المنزليين باجمالى 1430 عميل تركيب داخلى و1210 عميل تركيب خارجى, كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الارضية لستة قطاعات بالمدينة من اصل 17 قطاع بالمدينة لخدمة 4500 عميل بطول 51 الف و467 مترا وهم بمناطق " النقراشى – شارع الحرية وامتداده - جزيرة شنن - المنشية الجديدة - اولاد فضل منطقة سوق أبو كبير" وتم تنفيذ اعمال الفرعات الارضية لعدد 1800 منزل باجمالى 6710 مترا,...مشيرا الى انه جارى الأعمال الإنشائية لإقامة محطة تخفيف الضغط "بتل مفتاح " وجارى الأعمال المدنية لخدمة اهالى المركز بالإضافة الى خدمة مراكز " ههيا – الإبراهيمية – ديرب نجم – كفر صقر– أولاد صقر".

كما تابع رئيس مركز ومدينة فاقوس سير أعمال توصيل العاز الطبيعى بالمدينة موضحاً , انه جارى تنفيذ اعمال توصيل الخطوط الرئيسيه والوصلات الفرعية للغاز الطبيعي بالمدينة والتى تم فيها تركيب الوصلات الفرعية بالشوارع والمنازل حتى أعلى حوائط المنازل بمناطق (فاقوس البلد-منشية ناصر الجديدة -منطقة مدارس صلاح الطاروطى - منطقة أبوغنية- جزء من منطقة منية المكرم ) وجارى العمل بالخط الرئيسي من بنك مصر مارا بشارع المنيسى وطريق جهينة حتى أبو شلبى- وكذلك منطقة شارع الجمهوريه قسم أول وشارع الشيخ على المجلى من بنك مصر حتى شارع الجلاء وفروعه وجارى العمل بإمداد الخطوط الفرعية بمنطقة أنقيزة قسم ثانى " شارع الجمهوريه وفروعه على جانبي الطريق حتى سوق الخضار ومسجد شمعه ومنطقة مسجد المجيدى وفروعه بنسبة تنفيذ وصلت 32% ووصل عدد العملاء المشتركين ٢١٠٠ عميل لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى .