يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، قرارات بخصوص التوصيات التي قدمت من 3 لجان بالمجلس في حق 5 برامج رياضية ومنها "مساء بيراميدز" على قناة بيراميدز، و"كورة بلدنا" الذي يقدمه عبدالناصر زيدان، و"نجم الجماهير" الذي يقدمه أبو المعاطي زكي، والبرنامجان على قناة LTC، بالإضافة إلى برنامج "ملعب الزمالك" الذي يقدمه أحمد الشريف على قناة الحدث اليوم.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لم يفرض حتى الأن أي عقوبات علي البرامج الرياضية، وأن كل ما تردد عبارة عن توصيات قدمتها لجنة ضبط السلوك الرياضي لمناقشتها في المجلس وليست قرارات.

وأوضح شوقي، في تصريح لـ"الوطن" أن هناك 3 لجان بالمجلس وهي "الشكاوي" و"الرصد والتقييم الإعلامي" و"تقييم أداء الإعلام الرياضي" فحصت وحققت في مخالفات هذه القنوات، وقدمت توصيات للمجلس، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات تعتبر استشارية وليست إلزامية للمجلس الذي من المقرر أن يبت فيها ويصدر قراره النهائي خلال اجتماعه الأربعاء المقبل.