فى حلقة خاصة من برنامج "المانيفستو" الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على 9090 ، تتناول الحلقة التفاصيل الخاصة بالفيلم الوثائقي الجديد "السندى" عن عبد الرحمن السندى او "أمير الدم" كما لقب، وهو من انتاج قناة dmc.، وسيعرض حصريا عليها خلال الايام القادمة.

ويتحدث البرنامج مع صناع العمل المخرج شريف سعيد والكاتب الصحفى احمد الدرينى عن كواليس والمصادر الموثقة للفيلم.

فضلا عن صناعة الأفلام الوثائقية وأهميتها ومستقبلها فى السنوات القادمة، برنامج "المانيفستو" يذاع فى الثانية عشر ظهرا ولمدة ساعتين على الهواء.