أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، أداء دورها في التغطية الإعلامية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي)، والكشف عن الأمراض غير السارية والتي تعد تجربة رائدة وحملة قومية طبية هي الأكبر بالمنطقة بل والعالم والتي تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بصحة المصريين.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم: الدولة أجرت مسحا طبيا وفحوصات لـ50 مليون مصري للكشف عن المرض وتقديم العلاج للحالات المصابة بفيروس (سي) من خلال الآلاف من المراكز الطبية المنتشرة بمحافظات مصر.

وأضاف البيان: تقدم الهيئة التغطية الإعلامية من خلال برامجها المختلفة عبر شاشاتها وإذاعاتها وتكثيف التنويهات لتوعية وتثقيف المواطنين بمخاطر المرض وكيفية تلقي العلاج وحثهم للذهاب للمراكز الطبية، لإجراء الفحوصات للكشف عن المرض وعدم انتشاره بين الأسر المصرية والتعريف بأماكن المراكز الطبية بمختلف المحافظات، والتي تجري المسح الطبي للكشف عن المرض وتحفيز المجتمع على المساهمة في القضاء على المرض، من أجل مصر خالية من فيروس سي وإبراز جهود كافة أجهزة الدولة المشاركة بالحملة الطبية وتقديم المساندة الإعلامية لجهود وزارة الصحة في القضاء على المرض.