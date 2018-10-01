قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توقف استيراد الحكومة المصرية للغاز المسال خبر سار ليس فقط للحكومة ولقطاع الطاقة وإنما لكل المصريين.

وأكد "جنيدي"، أن وقف الإستيراد و تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ثمرة كبرى من ثمار التنمية التى تمت فى عهد الرئيس السيسي، والتي سيكون لها انعكاس كبير على دفع مزيد من المشروعات و الاستثمارات فى مجال الطاقة.

وأضاف "جنيدي"، أن تشجيع الاستخدامات المعتمدة على الغاز الطبيعى مثل تطبيقات الـ( Co – Generation) التوليد المشترك والتكييف المركزي، إنتاج المياه الساخنة، والبخار أصبح أولى من أى وقت مضى و أنسب لطبيعه مزيج الطاقه المصري، مشيرًا إلى أن مصر تتقدم بخطى راسخة لتصبح بحق مركز طاقه إقليمي في هذه المنطقة الهامة من العالم.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تشهد بداية جديده فى قطاع الطاقه كلها أمل و تفاؤل ومزيد من الخطوات الناجحة، والتي سيجني الشعب المصري كله ثمار ما يتم من تنمية و قرارات شجاعة.