أجرت اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، اليوم، بيان عملي على مواجهة أخطار السيول، جرى تنفيذه بمخر سيل السلامون بحي الكوثر، بحضور جميع الجهات المعنية وجرى اصطفاف جميع المعدات للازمة وعمل مخيم إيواء للمضارين بمركز التطوير التكنولوجي بالكوثر، وتجهيز فرن آلي متحرك وسيارة مواد غذائية.

وجرى تفقد المعدات للتأكد من تفهم العناصر البشرية للمهام والتاكد من صلاحية تلك المعدات المشاركة، وجاهزيتها للانتقال السريع والمشاركة في عمليات تطهير الترع وتصريف السيول.

كما جرى تفقد مراكز الإيواء التي جرى تخصيصها بمعرفة الهلال الأحمر، وجرى تفقد السيارات المحملة بالمؤن الغذائية والمراتب والبطاطين التي ستتحرك للمنكوبين في منطقة الكوارث، وجرى التأكد من جاهزية قطاعات المحافظة والوحدات المحلية للتعامل مع أزمة السيول في حال حدوثها.

وتضمن سيناريو المحاكاة تدريب عملي على إنقاذ أشخاص داخل سيارة جرفها السيل، وإنقاذ من بداخلها وجرى رفع السيارة بواسط ونش من مخر السيل.

حضر بيان مجلس الوزراء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، واللواء علي هريدي رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وقيادات محافظة سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهلال الأحمر والأزهر والأوقاف والكنيسة، ومديري إدارات الدفاع المدني والمرور والمرافق والنجدة والمسطحات المائية والمرافق وتأمين الطرق بمديرية أمن سوهاج، حيث قام مديرى المديريات ورؤساء الهيئات المعنية خلال الاججرىاع بعرض خطة كل مديرية للتعامل مع الازمة وبيان مدى استعداد تلك المديريات لمواجهة أزمة السيول.

وأصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، توجيهاته لجميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات، تحسبا لحدوث سيول أو أمطار بنطاق المحافظة، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات، والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة، وسرعة التعامل معها، ووضع الخطط البديلة والتأكد من توافر جميع المستلزمات، والمعدات اللازمة وصلاحيتها.