تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، والذي يعدُ أحد المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، في ضوء توجه الدولة نحو النهوض بهذه المناطق وتطوير المسكن الملائم والخدمات اللائقة لقاطنيها وتحسين جودة الحياة لهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع، والذي قارب على الافتتاح، وتسليم الوحدات للمستحقين، عقب إتمام بعض أعمال البنية التحتية والطرق، في موعد يناهز نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتضم المرحلة الاولى 31 عمارة توفر 496 وحدة سكنية، شاملة جميع المرافق والخدمات وأعمال تنسيق الموقع والوصلات المنزلية، بتكلفة حوالي 141 مليون جنيه.

وقام رئيس الوزراء بتفقد عدد من وحدات المرحلة الاولى للمشروع المنتهية، للتعرف على مستوى التشطيب، ومدى جاهزيتها للتسليم للمستحقين.

كما تمت الإشارة إلى أنه من المقرر عقب تسليم المرحلة الأولى، وضع حجر الأساس والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن إنشاء 37 عمارة توفر 624 وحدة سكنية، شاملة جميع المرافق والخدمات وأعمال تنسيق الموقع والوصلات المنزلية، بتكلفة حوالي 177 مليون جنيه، بحيث يصل إجمالي الوحدات التي يوفرها مشروع تطوير مناطق الرويسات إلى 1120 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.