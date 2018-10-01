وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارًا من اليوم الاثنين، الموافق الأول من شهر أكتوبر لـ7.6 مليون مستفيد بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأكدت "والي"، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات.

ورصدت "الوطن" عناوين منافذ مكاتب التأمينات لصرف المعاشات، كالتالي:

القاهرة

1) ابن سندر

العنوان: 12 ابن سندر الزيتون كوبرى القبة

الهاتف: 24511983

2)العباسية

العنوان: 5امتداد شارع رمسيس ابراج الملتقى، ميدان العباسية

الهاتف: 24027942

3)المنيل

العنوان: 52 شارع المنيل، القاهرة

الهاتف: 23688053

4)بركة الحاج

العنوان: شارع الجمهورية من شارع مؤسسة الزكاة، خلف مسجد المتبولي، المرج

الهاتف: 26624243

5)بولاق

العنوان: 19 أميدان العتبة عمارة أبو سنبل

الهاتف: 25902544

6)الخليفة

العنوان: 3 شارع مصطفى فاضل، متفرع من شارع راتب باشا، الدرب الاحمر

التليفون: 23935239

7)جنوب القاهرة

العنوان: 329 شارع بور سعيد، السيدة زينب، عمارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير

الهاتف: 23960378

8)حلوان

العنوان: شارع لطيف الغربي بجوار مدرسة أم الابطال

الهاتف: 25561699

9)15 مايو

العنوان: مجاورة 3 بجوار جهاز مدينة 15 مايو

الهاتف: 25504918

10)النزهة

العنوان: 29شارع عبدالعزيز فهمى، سانت فاتيما

الهاتف: 26343938

11)شبرا

العنوان: 61 شارع أحمد بدوى من الترعة البولاقيـة

الهاتف: 22388959

12)شبرا الخيمة

العنوان: 26 شارع دوليتان أغاخان / شبرا الخيمة

الهاتف: 22068563

13)وسط القاهرة

العنوان: 3شارع الألفي

الهاتف: 25921661

14)الموسكي

العنوان: 19ميدان العتبة القاهرة

الهاتف: 25915665

15)مدينة نصر

العنوان: 34 شارع بن قتيبية، مدينه نصر، خلف السجلات العسكرية

الهاتف: 24028932

6 أكتوبر

1)6 أكتوبر أول

العنوان: مجاورة 2، ب عمارة 51 الحى المتميز

الهاتف: 38354901

2)6 أكتوبر ثاني

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الجيزة

1) شمال الجيزة ثان

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