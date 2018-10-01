"نيابة الفيوم" تطلب التحريات في مقتل "معاق ذهنيا" على يد ابن خاله

أمرت نيابة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، بعد ظهر اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، بشأن واقعة مقتل معاق ذهنيا وجسديا، من قرية الجمهورية، على يد ابن خاله، بسبب معايرة المجني عليه للمتهم، بسوء سلوك والدته وشقيقته، لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيـــوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من مستشفى طامية المركزي، بوصول المواطن "أحمد.ر.أ" (21 سنة-معاق ذهنيا وجنسيا)، ومقيم بقرية الجمهورية، بمنطقة كوم أوشيم، بمركز طامية، مسجاه على وجهها ومرتديا ملابسه كاملة، بنطال وقميص، وبمناظرته تبين وجود سحجات وكدمات بالرأس.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5189 لسنة 2018م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت إيداع الجثة مشرحة مستشفى طامية المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

وأفاد البيان الأمني، أن مدير أمن الفيوم، كلف المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث للوصول إلى الجاني، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة هو ابن خاله ويدعى "محمد.ف.ع" (19سنة-عامل)، ومقيم بمنطقة كوم أوشيم، وذلك لخلاف نشب بينهما بسبب مداومة المجني عليه معايرته بسوء سلوك والدته وشقيقته.

وذكر البيان الأمني، أنه تم تقنين الإجراءات القانونية، وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأنه تعدى على المجني عليه بحجر أدى إلى مقتله، وأخطرت نيابة طامية، بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها وظروفها.