حسم اتحاد المهن الطبية، تشكيل هيئة مكتب الاتحاد باختيار الدكتور سيد عبيد آمينا عاما للاتحاد والدكتور حسن إبراهيم آمين صندوق نقابة صيادلة مصر كأمين صندوق اتحاد النقابات الطبية، والدكتور أيمن عثمان آمين صندوق مساعد، والدكتور محمد نبيل عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين كآمين صندوق مساعد.

الجندي يترأس الجلسة بعد انسحاب "خيري".. والعامري: وقفنا وقفة واحدة ضد من أرادوا تعطيل مسيرة الاتحاد

وقال الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان إن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء كان قد دعا لانعقاد اجتماع الاتحاد اليوم الاثنين، وحضرت جميع النقابات أعضاء الاتحاد الاجتماع واكتمل النصاب القانوني بحضور 12 عضوا.

وتم التصويت على اختيار أعضاء هيئة المكتب إلا أن الدكتور حسين خيري بعد بدء الاجتماع، اعترض على التصويت وعدم اختيار الدكتور محمد عبد الحميد صندوق نقابة الأطباء ضمن تشكيل هيئة المكتب بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 مؤيدة له، ولجأ للتهديد بالانسحاب من الجلسة هو والدكتورة نجوى الشافعي آمين عام نقابة الأطباء والدكتور محمد عبدالحميد آمين صندوق النقابة، والدكتور إيهاب هيكل وكيل نقابة أطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوي آمين عام نقابة أطباء الأسنان.

وأضاف "الجندي" لـ"الوطن"، أنه ترأس الجلسة عقب انسحاب "خيري" باعتباره أكبر الأعضاء سننا وفقا للقانون، وتم إكمال عملية التصويت وتشكيل هيئة المكتب الجديدة للاتحاد، كما قرر الاجتماع بالموافقة على صرف معاش أعضاء الاتحاد 800 جنيه بأثر رجعي منذ يوليو الماضي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، إن النقباء الثلاث "الصيادلة والأسنان والبيطريين" انحازوا لإرادة الجمعية العمومية والمعبرة عن 650 ألف عضو، على أن يقدموا الخدمة النقابية لأي عضو وكشف عن وجود هالة ضبابية من المعلومات المغلوطة التي كان يحاول البعض ترويجها، لإيقاف مسيرة الاتحاد فشلت، بعدما انتفض أعضاء النقابات الثلاث، وحسموا الأمر بتشكيل هيئة مكتب جديدة فى جلسه حضرها الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد وهو من دعا إليها وفقا للقانون.

وأوضح أن المعترضون على القرار يتحججون بالمشاكل الموجودة في نقابة الصيادلة، والدكتور حسين ظل يمد فترة الدعوة لانعقاد جلسة الاتحاد حتى بعد صدور حكم قضائي بصحة تشكيل هيئة مكتب الصيادلة يوم 27 سبتمبر الماضي، ودعا بنفسة لجلسة لأعضاء الاتحاد، متابعا: "لب هذا الموضوع تحكمه السياسة والتيارات السياسية ومن الخارج يبدو للناس أنه عمل مهني بالدرجة الاولى، لكنه غير ذلك، فنحن لن نسمح بالأيادي التي تلعب لعبة سياسية من أجل تعطيل أعمال الاتحاد، فنحن نرفض ذلك وسنتصدى له".

وأضاف: "أؤكد أننا نحترم الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد وندرك أن عليه ضغوط داخل نقابته لكننا نبحث عن الصالح العام، بعد أن وجدنا أن هناك حالة ضبابية ومعلومات مغلوطة يستند إليها فى سبيل عمل نوع من أنواع الزوبعة وتعكير صفو الاجتماع، بما يسمى كرسي فى الكلوب بانسحابه من الاجتماع لتعطيل القرارات التى ستصدر عنه، إلا أن أعضاء النقابات الثلاث وقفوا وقفة واحدة وتم تصعيد الدكتور ياسر الجندي باعتباره أكبر الأعضاء سننا لرئاسة الاجتماع".

كما تم تشكيل هيئة المكتب وشدد "العامري" على أنهم لن يتنازلوا عن انعقاد الاتحاد بشكل دوري، خاصة وأن الدكتور حسين خيري لم يدعوا لأي اجتماع منذ شهور، بالمخالفة للقانون.

وفى سياق متصل قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابات الثلاث سيوقعون على محضر الاجتماع واعتماد التشكيل الجديد، خاصة وأن النصاب القانوني مكتمل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بعقد اجتماع 15 أكتوبر المقبل بموافقة الحضور وتوقيع من الدكتور ياسر الجندي أكبر الأعضاء سننا الذي ينوب عن الدكتور حسين خيري، مختتما حديثه قائلا: "خلصنا الاتحاد من التحزبات السياسية"