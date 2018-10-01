مع إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي.. الحملة تستهدف أكثر من 800 ألف مواطن في دمياط

انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي"، اليوم، حيث توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمستشفى التكامل بقرية السنانية، لمتابعة إجراءات المسح الشامل للمواطنين.

وقال المحافظ إن هذه الحملة تستهدف أكثر من 800 ألف مواطن بالمحافظة من عمر 18 عاما فأكثر للقضاء على "فيروس سي"، من خلال إجراء المسح الشامل بالمجان، وكذلك توقيع الكشف على الأمراض غير السارية "السمنة والسكر والضغط".

وأعلنت الدكتورة منال عوض استعداد المحافظة، والجهات المعنية كافة لحشد المواطنين وتوعيتهم بأهمية الحملة، مؤكدة استعداد مديرية الصحة بدمياط من خلال تجهيز 90 وحدة صحية ومستشفى ومشاركة 321 فريقا طبيا بالحملة.

وأضافت المحافظ انه سيتم توجيه المصابين لمراكز علاج الـ"فيروسات" الكبدية لتلقي العلاج بالمجان.

وصرحت المحافظ أن تلك الحملة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الكشف المبكر عن تلك الأمراض، والحد من انتشارها وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.