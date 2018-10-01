كرم دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالسفير بهاء الدين الدسوقي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية المصرية

ونقل السفير دياب اللوح شكر و تقدير وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي إلى السفير بهاء الدين الدسوقي، ومنحه درع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة نظير جهوده الدبلوماسية الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية ابان فترة مهامه في وزارة الخارجية المصرية كمدير إدارة فلسطين بالخارجية المصرية، والتي لم يدخر خلالها جهدًا في صالح القضية الفلسطينية.

وتمنى السفير دياب اللوح للسفير الدسوقي التميز والابداع في مهامه الدبلوماسية الجديدة، والتي سيشغل فيها منصب سفير جمهورية مصر العربية لدى أرمينيا.