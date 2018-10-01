وزير الزراعة يفتتح مؤتمر علوم المحاصيل الزراعية بـ"زراعة عين شمس"

افتتح صباح اليوم ا.د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلوم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس بحضور أ.د. أحمد جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر وا.د. ا.د. سعد أبو خضرة رئيس الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل وأستاذ الزراعة بجامعة كفر الشيخ و ا.د. شوقى سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. عصام السحار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د. محمد فوزى حامد رئيس قسم المحاصيل بالكلية ا.د.عفاف محمد طلبه مقرر عام المؤتمر ود. ولاء عبد الغنى وكيل الكلية لشئون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. محمد السيد أمين عام الكلية ولفيف من أساتذة كليات الزراعة بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد ا.د. عز الدين أبو ستيت خلال كلمته الإفتتاحية إهتمام الدولة في المرحلة الراهنه بتطوير المحاصيل الزراعية و تبنى الأساليب الجديدة والحديثة في حل المشكلات الزراعية والإستفادة من الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق وخروجها من المعامل والمختبرات المغلقة على نتائجها. مشيراً إلى عراقة كلية الزراعة جامعة عين شمس وانها صرح علمى خرج للعالم العربى رواد الزراعة ومن هنا تأتى أهمية عقد المؤتمرات لمناقشة المشكلات التى تواجه الزراعة وإيجاد حلول مبتكرة لها ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والجامعات.

وأوضح ا.د. نظمى عبد الحميد أن المحاصيل الزراعية هى عصب الزراعة والأمن الغذائي فى جميع دول العالم وبخاصة في مصر لذا تهتم الدولة بإستنباط الأصناف عالية الجودة والإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية والحيوية بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية و تحقيق الإكتفاء الذاتى و خاصة في المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الإستيراد و توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية.

وتحدث ا.د. أحمد جلال حول ثروات مصر وأن مواردها بلا حدود و أعظمها كامن فى عقول علمائها وشباب باحثيها ولكنها فقط تتطلب حسن إستغلالها مشيراً إلى أن مصر هى بلد زراعى بالدرجة الأولى و ان الزراعة هى السبيل لتحقيق التطور الإقتصادى والأمن الغذائي.و استعرضت ا.د. عفاف محمد طلبه بعض المحاور التى يناقشها المؤتمر على مدار يومين يمثلان مدة انعقاده وهى: إنتاج فسيولوجيا المحاصيل الحقلية و تحسين المحاصيل الحقلية والتغيرات المناخية ومستقبل الزراعة ومحدودية الموارد المائية بعد بناء سد النهضة.كما تضمن حفل الإفتتاح عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ قسم المحاصيل بالكلية و تطوره وإمكاناته.وفى ختام حفل الإفتتاح تم إهداء درع المؤتمر إلى معالى الوزير ا.د. عز الدين أبو ستيت وا.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. طاهر بهجت فايد نائب رئيس الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل و عدد من رعاة المؤتمر.