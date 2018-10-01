عقد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس الأمناء، اجتماعا لمناقشة تقرير رحلة حج أعضاء الجمعيات الأهلية لموسم عام 2018.

وشمل التقرير أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات الخاصة بموسم الحج، وأكدت والي أن هذا الموسم شهد نجاحًا وتميزا في التنظيم، وأن الوزارة حريصة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، والعمل على الأخذ بكل الملاحظات التي وردت للمؤسسة من الحجاج والبعثة الإشرافية، والتي رُصدت خلال موسم الحج المنتهي، والبدء المبكر في اختيار المشرفين.

وقالت والي إن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة تعمل بشكل دؤوب على تطبيق سياسات الحوكمة والحكم الرشيد وفق المعايير المعمول بها دوليًا، مستعينة بالخبرات المتنوعه لأعضاء مجلس الأمناء وبعض الجهات الشريكة، وهو ما أتى بثمار واضحة في تطوير المركز المالي للمؤسسسة، ومنحها القدرة على تقديم خدمات متميزة لحجاج الجمعيات الأهلية.

ووافق المجلس على بدء المؤسسة في إجراءات حجز السكن والخدمات لموسم الحج لعام 1440 - 2019، في إطار تفعيل توصيات موسم حج 2018، والعمل على زيادة نسبة المستوى الاقتصادي، والتعاقد على الفنادق في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين للتيسير على الحجاج.

واعتمدت ميزانية المؤسسة لعام 2017، خلال الاجتماع، وميزانية رحلة الحج لعام 2018، وتوجيه الشكر لكل القائمين على بعثة حج الجمعيات والذين ساهموا في نجاح موسم الحج المنقضي.

وقدم أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي للمؤسسة، عرضًا شاملًا للتقرير الخاص بموسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن موسم الحج لهذا العام شهد تعاونا كبيرا مع الجانب السعودي، ولم يشهد أي تكدسات للحجاج في المطارات مع تقديم خدمات متميزة.