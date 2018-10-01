عقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اجتماعا مع أمجد الصغير، مندوب حاكم الشارقة، لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، طبقا للمواصفات العالمية.

وانتهت اللجان الفنية من جميع الرسومات الهندسية لمستشفى الحروق والرسوم، حيث تم تخصيص الدور الأرضي للاستقبال والصيدلية والدور العلوي غرفتين للعمليات وغرفة للعناية المركزة بها سرير رملي مخصص لحالات الحروق الخطيرة، بالإضافة إلى بنك للجلد، كما تم تخصيص غرف الإقامة، حيث تم تجهيز 11 سرير إقامة بالإضافة إلى إقامة مبنى إداري للأطباء وتعقيم مركزي.

ومن المقرر تخصيص الدور الثالث لبنك الدم المتطور بالخلايا الجذعية، والبدء في إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتستغرق مدة التنفيذ 12- 15 شهرا، كما سيتم تزويد المستشفى بسيارة إسعاف مجهزة للحروق.