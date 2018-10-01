محافظ القليوبية يستقبل السفير الأذربيجاني لبحث تفعيل اتفاقية توأمة

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، السفير تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، يرافقه أفؤاد جبرايولف نائب محافظ أبشيرون وأكيف علييف مدير قسم الإنشاء والتصميم الهندسي بالمحافظة والوفد المرافق لهما، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وتبادل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل اتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون بأذربيجان.

وأشاد المحافظ بالعلاقات المصرية الأذربيجانية في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية ولاسيما وأن البلدين لديهما رؤية مشتركة وإمكانيات متبادلة في كافة المجالات تساعد في تعزيز وتطوير العلاقات الوديه المثمرة بينهما.

وأكد المحافظ، أن مصر تعد بلدهم الثانية وأنه بين أهله وإخوانه ونحن سعداء بالصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تلتقي وتتشابه مع دولة أذربيجان فى أمور كثيرة ونسعى لزيادة الخبرات والثقافات بين البلدين لخلق استثمارات جديدة.

وأكد السفير، أن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون فى مجال النفط والكهرباء حيث يتمتع بفائض فى هذه المنتجات تصدره للخارج وقال إن مصر تستحق مكانتها العظيمة في العالمين الإسلامي والعربي وتلعب دورا مهما فى منطقة الشرق الأوسط وأن أذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها لتعزيز العلاقات معها.