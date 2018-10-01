حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جمع الطلاب ذوي الإعاقة للوقوف بجانبه أثناء إلقاء كلمته بافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدراس الدمج ومدارس التربية الخاصة، موجها حديثه للطلاب قائلا: "تعالوا.. تعالوا.. زودونا خير وبركة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.