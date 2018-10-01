التقى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، اليوم، عددًا من المسؤولين السودانين، وهم أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وأم سلمة إسماعيل وزيرة دولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء، وصديق علي الشيخ رئيس مجلس ولاية الخرطوم.

وأشاد المسؤولون بمشاركة مصر في الجلسة الخاصة بافتتاح أعمال الدورة البرلمانية الثامنة للمجلس الوطني السوداني، وهو ما كان محل تقدير أعضاء المجلس، معبرين عن ذلك بالتصفيق عند ذكر اسم مصر في أثناء ترحيب رئيس المجلس بالحاضرين.

وأكد عمر مروان، خصوصية العلاقة "المصرية - السودانية"، وضرورة دعم أوجه التعاون وسبل التواصل الفعال، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، خصوصا في مجال العمل الحكومي البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية.