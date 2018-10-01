يستضيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية مرور 150 عاما على ميلاد "المهاتما غاندي"، الذي تقيمه سفارة الهند في القاهرة، غدا، في الواحدة بعد الظهر بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.

وتتضمن الاحتفالية كلمة السفير الهندي في القاهرة، وإقامة معرض فني تشكيلي يضم 60 لوحة، كما تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن غاندي ومشوار كفاحه، ويختتم بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية التي تعبر عن التراث الهندي.

يشار إلى أن المهاتما غاندي ولد في 2 أكتوبر 1869، وهو سياسي بارز ويعد الزعيم الروحي للهند خلال حركة الاستقلال، وكان رائد المقاومة ضد الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل، التي أدت الي استقلال الهند، وفي 30 يناير عام 1948 أطلق أحد الهندوس المتعصبين ويدعى "ناثورم جوتسي" 3 رصاصات قاتلة سقط إثرها المهاتما غاندي صريعًا عن عمر ناهز 78 عاما.