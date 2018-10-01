قالت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح حقيقة وواقعا وفقًا للقانون، موضحًة أنه مطلوب من وزارة التربية والتعليم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس كلها، وتقديم كل التسهيلات لهم، وإطلاق الدمج التعليمي.

وأضافت هجرس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الهدف دمج 97% من الطلاب ذوي الإعاقة داخل النظام التعليمي الحكومي، مؤكدة أنه لن يستطيع أي صاحب مدرسة خاصة منع قبول ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلا ستغلق وفقًا للقانون.

وأوضحت أن الاهتمام بذوي الإعاقة إرادة سياسية، ومنذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلد، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، ووصل قمته بتوقيعه قانون الدمج، وتخصيصه عام 2018 لذوي الإعاقة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.