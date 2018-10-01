أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته بتكريمه بملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي في دورته الأولى الذي أقيم بجامعة القاهرة، قائلا: "لا تقدروا مدى سعادتي عند دخولى الجامعة فهي بالنسبة لي حالة من البهجة والسعادة، فالمسرح يخرج مواهب متذوقة وتصلح تقديم قيم هامة للمجتمع".

وأضاف خلال كلمته: "الفن عبارة عن عارض ومتلقي، وبالتالي يجب أن يفهم المتلقي ويستمتع بما يعرض عليه، ومن هنا انتهجت مبدأ تقديم ما يرضيني دون فقد الجمهور".

يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الأول من نوعه في مصر وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية هي مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، أستراليا.