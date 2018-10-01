اعتقلت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، ستة رجال للاشتباه بانتمائهم لجماعة يمينية "إرهابية" هاجمت أجانب في مدينة كيمنتس.

واحتجز الرجال الألمان، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما، للاشتباه بتشكيلهم جماعة أطلقوا عليها اسم "ثورة كيمنتس" بهدف التخريب.

وقالت النيابة الفيدرالية في بيان، إن الجماعة "هدفها شن هجمات عنيفة ومسلحة ضد أجانب وأشخاص لديهم آراء سياسية مختلفة".

وأضافت أن بين الأهداف ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء في المؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجماعة تخطط على ما يبدو لشن هجوم خلال احتفالات يوم الوحدة الألمانية الأربعاء.

وذكر محققون لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، ومقرها ميونخ، أنهم "أرادوا تغيير البلاد".