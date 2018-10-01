قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن البرلمان جاء على "هم ثقيل"، وهو تأسيس بنية تشريعية للدولة المصرية بعد وضع الدستور، مؤكدًا أن البرلمان جاء وليس له لائحة خاصة بعد الدستور وقانون الانتخابات وتم إعداد لائحة تناسب الدستور.

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن البرلمان أنجز عدة قوانين لم تحدث من قبل في الحياة النيابية المصرية، معربًا عن رضائه عن أداء مجلس النواب بنسبة كبيرة جدًا.

وتابع: "النواب قاموا بعمل قوي جدًا، واللجان النوعية كانت تقضي أوقاتا كثيرة جدًا لإخراج القوانين بدقة".