قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تدعم تحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الفني والعلمي الكامل لكل المؤسسات والهيئات العاملة فى المجال الرياضى، وفق خطة وآلية تنفيذية لجعلها مؤسسات اقتصادية وجاذبة لرؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء مجالس إدارات 23 مركز شباب، لبدء انطلاق المرحلة الأولى لعملية الاستثمار الرياضي منها "محلات تجارية، حمامات سباحة، صالات أنشطة متنوعة، قاعات مناسبات" مع استكمال كل الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الشباب وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لبدء عملية الاستثمار.