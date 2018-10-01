تفقدت اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ومركز الأزمات بديوان عام البحر الأحمر ومركز أزمات مدينة القصير، اليوم الاثنين، مخرات السيول والبرابخ والسدود، وشملت المرور على مخر وادى العمبجى والبرابخ أمام الكمين الغربى والتكاسى جنوب المدينة.

وتابعت اللجنة حالة المخرات ومدى جاهزيتها لمجابهة أخطار السيول، كما استمعت اللجنة لشرح وافٍ من مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية عن خطة المدينة لمجابهة أخطار السيول وعدد المخرات وجاهزيتها ومدى تفاديها لأي أخطار.

وتضمن الشرح احتياجات المدينة، للوقوف على مجابهة أخطار السيول بنسبة عالية.

وأوضح مدير الأزمات بالوحدة المحلية أن مدينة القصير مؤمنة تماما وعلى استعداد تام لمنع أي أخطار ناتجة عن مياه الأمطار والسيول.

وأشار أعضاء اللجنة إلى وضع توصيات خلال جولتهم، اليوم، على مخرات السيول الخاصة بمدينة القصير.