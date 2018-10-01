الرئيس في الملتقى العربي الاول لذوي الاحتياجات الخاصة

أعربت رحاب محمود أرملة الشهيد العقيد مراد فتحي، ووالدة الطفلين اللذين كرمهما الرئيس في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدراس الدمج ومدارس التربية الخاصة، بشرم الشيخ، عن سعادتها بتكريم الرئيس لطفليها اللذين يعانيان من التوحد.

وأضافت رحاب، في تصريح لـ"الوطن" أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة خلال الآونة الأخيرة، وأن صوتهم أصبح مسموعًا واحتياجاتهم مجابة بشكل كبير يضمن لهم حياة آدمية كريمة.

وأكدت زوجة الشهيد، معاناة بعض أولياء أمور طلاب الدمج بسبب رفض بعض المدارس قبول أبنائهم وتحديدا المدارس الخاصة، الأمر الذي يتطلب تدخل وزارة التربية والتعليم لإنهاء الأزمة.