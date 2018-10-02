كشفت منظمة "فريدريتش إيبرت" الألمانية التي راقبت انتخابات إقليم كردستان العراق، عن نسبة مشاركة "غير واسعة" في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الأول الأحد.

وقال مدير برامج العراق في المؤسسة يوسف إبراهيم: "كنا نتوقع مشاركة واسعة بسبب التنافس الكبير الذي كان بين الأحزاب قبل الانتخابات، لكن هذا ما لم يحدث، وكان حضور الناخبين أقل من المتوقع منا كمراقبين، وكذلك من الأحزاب السياسية التي دخلت الانتخابات".

وأضاف إبراهيم: "خلال مراقبتنا لنتائج الانتخابات في مدينة أربيل شاهدنا إقبالا ضعيفا على مراكز الاقتراع، لكن العملية تمت بسلاسة رغم وجود بعض الملاحظات التي نعتقد أنها لن تؤثر على نتائج الانتخابات بشكل مباشر".

واعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أن قرارات مفوضية الانتخابات قبل يوم من انتخابات برلمان الإقليم أثرت بشكل سلبي على نسبة المشاركة فيها، فيما أشار إلى أن حزبه سيقاطع أو سيعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات في حال عدم اتخاذ إجراءات بشأن شكاوى قدمها الحزب تجاه خروق حصلت في الانتخابات.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأجواء التي وصفها بـ"السلمية والمنظمة"، التي طبعت انتخابات إقليم كردستان، أمس، تفسح المجال أمام مرحلة جديدة من تاريخ هذه المنطقة.

ودعا الاتحاد، في بيان صدر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، جميع الأطراف لقبول النتائج، التي ستظهر بعد استكمال فرز الأصوات، فيجب معالجة أي مخالفات يجرى الإبلاغ عنها بكل شفافية وسرعة.

وشددت على تصميم الاتحاد الوقوف إلى جانب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وقالت "نتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة للإقليم".

أما نسب توزيع الأصوات البالغة 239.912 ألفا و912 على الأحزاب فكانت كالآتي: "الحزب الديمقراطي الكردستاني، 45.80%، والاتحاد الوطني الكردستاني 17.02%، والتغيير 12.87%، والجماعة الإسلامية 8.46%.. ثم نحو الإصلاح 7.66%، والجيل الجديد 6.02%".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت، الأحد، 57.03%، وهي نسبة تشمل جميع المناطق المشمولة بالانتخابات بصورة عامة في محافظات الإقليم الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، كما يلي "أربيل 58.57%، ودهوك 61%، وحلبجة 59.9%، والسليمانية 54.90%".

وقالت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، إنها ملزمة بإعلان النتائج الأولية خلال 72‎ ساعة بعد انتهاء الاقتراع الذي يحق لنحو 3 ملايين مواطن في الإقليم الإدلاء بأصواتهم فيه.