محافظ أسيوط عن المسح الطبي لـ"فيروس سي": "آمن ومجاني"

قال اللواء جمال نور الدين زكي، محافظ أسيوط، إن المحافظة تنسق مع وزارة الصحة ومديريتها، استعدادًا لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي".

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، مساء الإثنين، أن عضو الفريق الطبي الواحد يمسح 60 مريضًا بمعدل استهداف 55 ألف مريض يوميًا داخل المحافظة.

ووجه محافظ أسيوط، رسالة للمواطنين: "الكشف آمن وبمنتهى الفاعلية وبالمجان بدون مقابل".

وبدأت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، تنفيذ أكبر مسح في التاريخ للكشف عن المصابين بـ"فيرس سي" فوق سن 18 سنة، وكذلك الكشف عن الإصابة بمرض السكر والضغط والسمنة المفرطة.