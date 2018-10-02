رسائل عتاب على هاتف عروس من خطيبها السابق تسببت في مقتل شقيقها بإمبابة

"رسائل عتاب" على تليفون عروس من خطيبها السابق تتسبب في مقتل شقيقها، إثر مشاجرة نشبت بين أفراد أسرتها وأسرة خطيبها السابق بشارع ترعة السواحل بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن مشاجرة جمعت بين أفراد الأسرتين، واعتدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة، بعد أن أرسل عامل رسائل عتاب على تليفون خطيبته السابقة التي تزوجت منذ 4 أشهر، ما دفع العروس لإخبار أهلها بتلك الرسائل وتسببت في وقوع مشاجرة، انتهت بمقتل شقيقها.

وأوضحت التحريات أن قوة أمنية انتقلت تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، إلى مكان الواقعة بمجرد تلقي الإخطار، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من السيطرة على طرفي المشاجرة، وألقي القبض على المتهم المنسوب إليه التعدي بسلاح أبيض على المجني عليه وقتله.

وتم وضع قوة أمنية في المنطقة لمتابعة الحالة الأمنية ومنع تجديد المشاجرة مرة أخرى، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيقات وانتقل للواقعة، فريق من نيابة إمبابة، وأجرت النيابة معاينة لمكان المشاجرة، وناظرت جثة المجني عليه "عمر.إ" 18 عاما، طالب، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وبدأت في استجواب عدد من شهود العيان، والمتهمين المقبوض عليهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.