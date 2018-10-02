برلماني يطالب حكماء الزمالك بالتدخل لحل أزمات النادي المتتالية

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بضرورة الوقوف بجوار نادي الزمالك في أزماته المتتالية.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يجب الوقوف بجوار الزمالك من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وطالب إسماعيل من جماهير ولاعبي نادي الزمالك، الوقوف وراء النادي لحل أزماته الأخيرة ومن أجل المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مشيدًا بالإنجازات التي أحرزها فريق كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وطالب عضو مجلس النواب حكماء نادي الزمالك بضرورة التدخل ورأب الصدع ولم الشمل وحل المشاكل الداخلية لأعضاء النادي من أجل استكمال مسيرة فريق كرة القدم خلال الفترة المقبلة.