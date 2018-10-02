قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه فور عرض فيديو -غير مقبول- لتعدي ضابط شرطة على سائق تاكسي أعلى كوبري أكتوبر تواصلت معها وزارة الداخلية على الفور.

وأضافت خلال حلقة اليوم، من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الوزارة تحققت من شخصية الضابط وتبين أنه ضابط بقطاع الأمن المركزي برتبة رائد وأن وزير الداخلية أصدر أمرا بإيقافه عن العمل وإحالته لقطاع التفتيش للتحقيق معه فيما صدر منه.

وأكدت الحصري، أن تصرف الضابط غير مقبول إطلاقًا رغم تأكيدات بعض شهود العيان بأن تعدي الضابط على السائق كان نهاية واقعة بدأت على الطريق الدائري ووصلت لكوبري أكتوبر.