كيف نعى نجوم العالم العربي الموسيقار الراحل شارل أزنافور؟

نعى عدد كبير من نجوم الوطن العربي النجم الفرنسي الراحل شارل أزنافور، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 94 عامًا.

- لطيفة

غردت الفنانة لطيفة بعدد من الصور التي جمعتها بالنجم الراحل وعلقت قائلة: "عليك أن تعرف أنك خالد"، بينما علقت كارول سماحة قائلةً "يا له من خبر سيئ لي اليوم، رحيل أعظم مغني وكاتبي أغاني هذا القرن، ارقد في سلام أيها الفنان الجميل"

- كارول سماحة

علقت من خلال تويتر قائلة: يا لها من أخبار حزينة هذا اليوم، شارل أزنافور أعظم مغني ومؤلف أغاني في هذا القرن، فلترقد في سلام أيها الفنان الجميل.

- اليسا

قالت الفنانة اللبنانية: كل شيء يذهب بعيدًا، شارل "أزنافور" ترك حياته البوهيمية.

- راغب علامة

نعى راغب علامة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر قائلًا: ‏رحل العملاق الأسطورة ‎ -شارل أزنافور- بعد أن أسعد العالم بأغانيه وموسيقاه، وحكى "علامة" عن لقاء جمعه بالفنان الراحل قائلًا: "تقابلنا في ‎فرنسا كان في قمة التواضع والأخلاق وهنأني على نجاح حفلتي في موناكو، وكانت روحه روح ابن عشرين زرع الحب والسعادة في مشواره الطويل"، واختتم حديثه قائلًا: "رحيلك خسارة عالمية، تعازي الحارة لكل محبيه".