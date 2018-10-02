برلماني: مشروع قانون بإعفاءات ضريبية وحوافز لمن ينظم الأسرة

قال النائب الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية للحزب انتهت من مناقشة التشريعات المقرر تقديمها خلال دور الانعقاد الجاري.

وأضاف خلال لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الحزب لديه بعض المشروعات القومية التي يتبناها، ولا سيما في مجال بناء الإنسان من حيث الصحة والتعليم والثقافة والشباب.

وأوضح أبوالعلا أن الحزب لديه بعض التعديلات في القوانين التي تحارب الكثافة السكانية والقوانين الخاصة بغش الدواء وتغليظ العقوبة على صرف الأدوية بدون روشته.

وأشار أبوالعلا إلى أن الحزب لديه مشروعات قوانين لتحفيز تنظيم الأسرة تشمل إعفاءات ضريبية وحوافز لمن يقوم بتنظيم الأسرة.