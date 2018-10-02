برلمانية: "أتمنى السادة المواطنين يعرفوا إحنا بنتعب قد إيه"

قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الفصل التشريعي المقبل سيكون دسما جدًا لجميع أعضاء المجلس.

وأضاف خلال لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن نواب المجلس عملوا لمدة 1330 ساعة عمل خلال 3 أدوار تشريعية للمجلس.

وأوضحت أبوالسعد أن نواب المجلس قدموا أكثر من 300 تشريع خلال 3 دورات انعقاد تشريعية.

وتابعت: "أتمنى السادة المواطنين يعرفوا قد إيه إحنا بنتعب في هذا البرلمان وأنه قام بدور لم يقم به برلمان سابق على الإطلاق".

وطالبت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بإذاعة جلسات المجلس على المواطنين حتى يشاهد المواطن كيفية أداء النواب ليجعلوا حياة المواطنين أفضل.