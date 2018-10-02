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الموت فى الهواء الطلق.. إحنا بتوع «التسطيح»

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مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

غرق "غطاس مجاري" في الصرف الصحي بأسيوط

غرق "غطاس مجاري" في الصرف الصحي بأسيوط

تلميذ يطعن زميله بـ"قصافة" إثر مشاجرة بينهما في سوهاج

تلميذ يطعن زميله بـ"قصافة" إثر مشاجرة بينهما في سوهاج

برلماني: مشروع قانون بإعفاءات ضريبية وحوافز لمن ينظم الأسرة

برلماني: مشروع قانون بإعفاءات ضريبية وحوافز لمن ينظم الأسرة

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برلمانية: "أتمنى السادة المواطنين يعرفوا إحنا بنتعب قد إيه"

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