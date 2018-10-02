أعلنت السلطات الإندونيسية عن ارتفاع عدد القتلى في الزلزال وتسونامي بإندونيسيا إلى 1234 شخصا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.