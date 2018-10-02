يعقد المعهد القومي للإدارة برئاسة د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم مائدة مستديرة لمناقشة النسخة المحدثة لـ " مدونة القيم والسلوك الأخلاقي " حيث تُعقد المائدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وبالتعاون مع مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وتترأس المائدة اليوم د/شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة حيث تناقش فلسفة الوظيفة العامة والتي تتمحور حول تأدية خدمة للوطن والمواطن بالأساس مما يطلق عليها في معظم دول العالم الخدمة المدنية كما تناقش الحلقة عدد من التحديثات التي تتم لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية لما تمثله من اهمية ومناقشة الخبراء في الشكل الامثل لخروج المدونة ومدي الزاميتها وطرق صياغتها فضلاً عن الاّليات المطلوبة لجعل تلك المدونة الزامية واليات التدريب عليها كما يشارك بتلك الحلقة النقاشية عدداً من الأساتذة والخبراء جدير بالذكر أن المعهد بوصفه الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اختتم أمس الإعادة الثانية للبرنامج التدريبي بعنوان " تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة – التخطيط والابتكار " والذي كان قد تم عقده مسبقاً بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة واستمر على مدار يومين متتالين وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة والجهات التابعة لها لتنفيذ اهداف برنامج بناء القدرات ضمن خطة الإصلاح الإداري