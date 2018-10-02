أنتجت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان "الشعب هو البطل"، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد 1973، ونشرت وزارة الدفاع المصرية الفيلم عبر القناة الرسمية لها على يوتيوب.

وشارك فى الفيلم العديد من الفنانين والشخصيات العامة، وهم: الفنانة يسرا وإسعاد يونس والمنتج مدحت العدل وبطل مصر والعالم بالإسكواش رامي عاشور وحسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، والفنان كريم فهمي وزكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق، والفنان محمد هنيدي والفنانة صابرين والفنان أمير كرارة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.