نفى الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية بشأن عدم وجود أجهزة كمبيوتر بمدرسة الشروق التجريبية للغات بمنطقة الغزل غرب سوهاج، والتي تفقدها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته للمحافظة، الأسبوع الماضي، وجلب مديرية التربية والتعليم أجهزة من مدرسة أخرى لحين انتهاء زيارة رئيس الوزراء.

وأوضح وكيل الوزارة، لـ"الوطن"، أن حقيقة ما حدث هو أنه تم إصدار قرار بتزويد المدرسة التي زارها رئيس الوزراء بـ10 أجهزة كمبيوتر تابعة لمركز التطوير التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة كانت موجودة في مدرسة البطل علي عثمان الابتدائية من أجل التدريب وتم جلبها منها لقربها من المدرسة.

وأكد أن الخبر الذي تم تداوله عار من الصحة تماما، مشيرًا إلى أن أجهزة الحاسب الآلي لا زالت موجودة بمدرسة الشروق، ولم يتم إرجاعها مرة أخرى، والأجهزة ليست خاصة بمدرسة البطل علي عثمان.

يذكر أن مدرسة الشروق تتكون من 24 فصلا دراسيا تشمل رياض أطفال، وتعليم ابتدائي، ويدرس بها 400 طالب.